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Galatasaray'dan Samsunspor'a farklı tarife: 4-2! 6 gollü muhteşem düello

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Giriş: 17.09.2023 11:24
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray kendi evinde Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Aslan maçta üstün hâkimiyet kurarak Samsunspor'u 4-2 mağlup etti ve ligde seriye devam dedi. İşte maçın geniş özeti...
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