Galatasaray'dan Samsunspor'a farklı tarife: 4-2! 6 gollü muhteşem düello

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray kendi evinde Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Aslan maçta üstün hâkimiyet kurarak Samsunspor'u 4-2 mağlup etti ve ligde seriye devam dedi. İşte maçın geniş özeti...