10 Eylül 2021, Cuma
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Galatasaray'da yumruklu kavga sonrası Marcao ve Kerem barıştı
Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşları önünde barıştığı duyuruldu. Brezilyalı stoper, idmanda Kerem, takım arkadaşları ve Fatih Terim'den özür diledi. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun barıştığı andaki fotoğrafını da paylaştı. Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşını yumruklamış ve gördüğü kırmızı karttan sonra PFDK tarafından 8 maç ceza verilmişti.