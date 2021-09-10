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Galatasaray'da yumruklu kavga sonrası Marcao ve Kerem barıştı

İHA
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Giriş: 10.09.2021 09:27
Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşları önünde barıştığı duyuruldu. Brezilyalı stoper, idmanda Kerem, takım arkadaşları ve Fatih Terim'den özür diledi. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun barıştığı andaki fotoğrafını da paylaştı. Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşını yumruklamış ve gördüğü kırmızı karttan sonra PFDK tarafından 8 maç ceza verilmişti.
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