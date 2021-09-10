Galatasaray'da yumruklu kavga sonrası Marcao ve Kerem barıştı

Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşları önünde barıştığı duyuruldu. Brezilyalı stoper, idmanda Kerem, takım arkadaşları ve Fatih Terim'den özür diledi. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun barıştığı andaki fotoğrafını da paylaştı. Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşını yumruklamış ve gördüğü kırmızı karttan sonra PFDK tarafından 8 maç ceza verilmişti.