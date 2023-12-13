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Galatasaray'da yeni rota Avrupa!

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Giriş: 13.12.2023 10:18
Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri kimler?
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