30 Haziran 2022, Perşembe
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Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu! 6 isim yolcu
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Aslan'da, takımdan gidecek isimler netleşti