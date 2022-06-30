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Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu! 6 isim yolcu

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Giriş: 30.06.2022 09:20
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Aslan'da, takımdan gidecek isimler netleşti
Galatasaray’da gidecek isimler belli oldu!
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