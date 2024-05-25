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Galatasaray'da başkanlık yarışı! Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu kazanacak?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.05.2024 13:05
Süper Lig'de bitime 1 maç kala 3 puan farkla lider durumda bulunan Galatasaray'da bugün başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut başkan Dursun Özbek ile siyasetçi Süheyl Batum'un yarışacağı seçimde oy kullanma işleminin ardından sandıklar saat 15.00'te açılacak.
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