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08.01.2020

Galatasaray'da Babel dönemi sona mı eriyor? Menajeri açıkladı | Son Dakika transfer haberi

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Babel ve menajeri bir kulüple anlaştıklarını izin verilmesi halinde kiralık olarak gideceklerini yönetime iletti.

Sezon başında transfer edilen Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.

Babel ve menajeri bir kulüple anlaştıklarını izin verilmesi halinde kiralık olarak gideceklerini yönetime iletti. Fatih Terim'in de beklentilerine yanıt vermeyen tecrübeli oyuncunun transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi..

Babel'in Onyekuru ve Sekidika transferleri nedeniyle şans bulamayacağı için ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray Babel'in kiralık olarak gitmesiyle hem ikinci yarı için ödeyeceği ücretten kurtulacak hem de az da olsa kasasına para girecek.

Sarı kırmızılı forma altında 20 karşılaşmaya çıkan Hollandalı oyuncu 5 gol atarken hiç asist yapamadı.

33 yaşındaki futbolcu, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip daha önce kulübe ihtar göndermiş ardından da FIFA'ya şikayet etmişti.

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