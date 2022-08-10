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Galatasaray'a yeni dünya yıldızı! Memphis Depay sarı kırmızılı formaya yakın! Rakip Juventus...

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Giriş: 10.08.2022 09:40
Güncelleme:10.08.2022 09:41
Mertens ve Torreira transferiyle dünya transfer piyasasında da ses getiren Galatasaray şimdi de Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Juventus'un da talip olduğu Depay için Galatasaray'ın aceleci olmayacağı da iddia edildi.
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