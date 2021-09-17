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Galatasaray tek golle geçti I Galatasaray 1-0 Lazio

DHA
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Giriş: 17.09.2021 09:44
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Lazio'yu ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatası sonucunda bulduğu golle 1-0 kazandı. Lokomotif Moskova-Marsilya maçının da 1-1 sonuçlanmasının ardından Galatasaray haftayı UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak kapattı.
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