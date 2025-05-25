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Galatasaray taraftarları kornalar çalarak Yenikapı’ya hareket etti

Galatasaray taraftarları kornalar çalarak Yenikapı'ya hareket etti

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Giriş: 25.05.2025 18:42
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya gerek araçlarla gerek yayan korna ve sloganlar atarak ilerliyor. Gün boyu sürecek kutlamaların anlık gelişmelerini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
Galatasaray taraftarları kornalar çalarak Yenikapı’ya hareket etti
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