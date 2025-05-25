25 Mayıs 2025, Pazar
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Galatasaray taraftarları kornalar çalarak Yenikapı'ya hareket etti
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya gerek araçlarla gerek yayan korna ve sloganlar atarak ilerliyor. Gün boyu sürecek kutlamaların anlık gelişmelerini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.