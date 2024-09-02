03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Galatasaray Ismail Jakobs'u resmen duyurdu!

Galatasaray Ismail Jakobs'u resmen duyurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 23:50
Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jacobs'u KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyula bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Ismail Jakobs’u resmen duyurdu!
Galatasaray Ismail Jakobs'u resmen duyurdu!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor’da açıklamalar
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'da açıklamalar
TFF VAR kayıtlarını açıkladı!
TFF VAR kayıtlarını açıkladı!
Bizim çocukların maç hazırlıkları başladı!
Bizim çocukların maç hazırlıkları başladı!
İsrail takımından provokatif adım!
İsrail takımından provokatif adım!
Teknik direktör Sol Bamba hayatını kaybetti!
Teknik direktör Sol Bamba hayatını kaybetti!
Trabzonspor, Avcı’sız İstanbul’a gitti!
Trabzonspor, Avcı'sız İstanbul'a gitti!
Trabzonspor’da Abdullah Avcı kararı!
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kararı!
Galatasaray tur için sahada!
Galatasaray tur için sahada!
Bodrum FK, zorlu Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor
Bodrum FK, zorlu Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı!
Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı!
Daha Fazla Video Göster