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Galatasaray iki yıldızın transferini bitirdi! Zeki Uzundurukan canlı yayında duyurdu
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç ile 1 Haziran itibariyle sözleşme imzaladı." dedi.