Galatasaray idmanın korkutan olay! Falcao ve Kerem kafa kafaya çarpıştı

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'a bir kötü haber daha. Sarı kırmızılıların bugün gerçekleştirilen idmanında Falcao ve Kerem çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan iki futbolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.