21 Ekim 2025, Salı

Galatasaray, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını tamamladı

Giriş: 21.10.2025 18:23
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman dinamik ısınmayla başlarken, futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bodo/Glimt maçının taktiği üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Wilfried Singo, antrenmanda yer almadı.
