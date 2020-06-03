Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu oldu | Video

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Mustafa Cengiz, taburcu olduğu sırada "Allah utandırmasın, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir süre önce geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle yattığı hastaneden taburcu oldu. Beyin ameliyatı sonrası planlanan şekilde bir mide ameliyatı geçiren başkanın, şu anda sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Mustafa Cengiz, taburcu olduğu sırada "Allah utandırmasın, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Mustafa Cengiz'in taburcu olmasını birçok basın mensubu, hastane önünde takip etti.