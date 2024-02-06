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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bombardıman: Derhal istifa etmeli

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Giriş: 06.02.2024 11:55
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Özbek, Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden derhal istifa etmesi gerektiğini vurgularken; "10 yıla yakın süredir şampiyon olamamaları travmatik bir durum yaratıyor" ifadelerini kullandı.
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