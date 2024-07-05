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Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini kutladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 23:25
Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini düzenlenen organizasyonla kutladı. Galatasaray Adası’nda yapılan kutlama gecesine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı kulübün üyeleri katıldı. Gecede konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray’ın şampiyonluğunun üzerinden 40 gün geçti. 40 gün 40 gece Galatasaraylılar şampiyonluğu kutladılar. Kazandığımız bu şampiyonlukla şampiyonluk sayımız 24’e ulaştı. Şimdi sırada bu seneki şampiyonluğumuz var. Hiç kimse merak etmesin bunun için çalışmalara devam ediyoruz. Mayıslar her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın olacak. Bugün 5 Temmuz, hedefimiz 5 yıldız. 5 yıldızı önümüzdeki sene inşallah burada gururla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.
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