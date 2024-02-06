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Futbol sahası boks ringine döndü

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Giriş: 06.02.2024 10:56
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Spor Tesisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arabayatağı Spor ile Mustafakemalpaşa ilçesi takımı olan Akar Spor karşı karşıya geldi. Gergin geçen maçta deplasman takım Akar Spor 12. dakikada 1-0 öne geçti. Mağlup duruma düşen Arabayatağı Spor 28. dakikada skoru eşitledi. Arabayatağı Spor ve Akar Spor yedek kulübeleri arasında gerginlik çıktı. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, sahaya yabancı cisimler attı. Akar Spor teknik direktörü, sahaya atılan cisimlerden dolayı yaralandı.
Futbol sahası boks ringine döndü
Futbol sahası boks ringine döndü
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