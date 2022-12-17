17 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Futbol efsanesi Sinisa Mihajlovic amansız hastalığa yenik düştü

Futbol efsanesi Sinisa Mihajlovic amansız hastalığa yenik düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2022 10:47
Futbol kariyerinde İtalya Serie A takımlarından Inter ve Lazio'nun formasını giyen, son olarak AC Milan ve Bologna'da da teknik direktörlük yapan Sinisa Mihajlovic, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 53 yaşında hayatını kaybetti.
Futbol efsanesi Sinisa Mihajlovic öldü
Futbol efsanesi Sinisa Mihajlovic öldü
Fas’ın 13 maçlık yenilmezlik rüyası sona erdi
Fas'ın 13 maçlık yenilmezlik rüyası sona erdi
Dünya Kupası’nda final heyecanı
Dünya Kupası'nda final heyecanı
Gençlik ve Spor Zirvesi
Gençlik ve Spor Zirvesi
Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Zirvesi! Belediyeler sporla halkın hizmetinde
Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Zirvesi! Belediyeler sporla halkın hizmetinde
Türk sporunun kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor
Türk sporunun kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor
Fransa Fas’ı mağlup ederek finale yükseldi
Fransa Fas’ı mağlup ederek finale yükseldi
Trabzonspor’da sürpriz ayrılık! Kulüp aranıyor
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Kulüp aranıyor
Futbol uzaylısı Messi iş başında!
Futbol uzaylısı Messi iş başında!
En iyi Yunan futbolcu Bakasetas seçildi
En iyi Yunan futbolcu Bakasetas seçildi
2022 Dünya Kupası’nda ikonik anlar
2022 Dünya Kupası’nda ikonik anlar
Amatör ligde saha karıştı!
Amatör ligde saha karıştı!
Daha Fazla Video Göster