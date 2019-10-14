Fransa Türkiye maçı canlı anlatım izle | Video

Fransa Türkiye maçı canlı izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız zorlu Fransa deplasmanında 3 puan arayacak. Grupta 7 maçta topladığı 18 puan ve averajla Fransa'nın önünde liderlik koltuğunda oturan Türkiye bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Fransa Türkiye maçı canlı anlatım izleme linkine haberimizden ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, EURO 2020 elemeleri Fransa Türkiye maçı canlı anlatım izleme ekranı!

Fransa Türkiye maçı canlı anlatım izleme ekranı! Futbolseverler nefes kesecek Fransa - Türkiye maçına kilitlendi. Bu akşam saat 21:45'te başlayacak ve nefes kesecek karşılaşma için geri sayım sürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri 8.hafta maçında A Milli Futbol Takımımız zorlu Fransa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Fransa Türkiye maçı canlı anlatım izleme ekranı da maçın heyecanını izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Türkiye grupta topladığı 18 puan ve averajla Fransa'nın önünde lider bulunuyor. H Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekibimizde tek hedef bu maçtan alınacak puan ya da puanlar.

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Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

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576. RANDEVU

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.