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Formula 1 yeniden Türkiye'de! İstanbul'da düzenlenecek yarış seyircili mi olacak?

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Giriş: 29.04.2021 17:55
Güncelleme:29.04.2021 17:56
Formula 1 yeniden Türkiye'de... Türkiye, Kanada'nın yerine bu sezon Formula 1 takvimine dahil edildi. İstanbul'daki yarış 11-13 Haziran'da düzenlenecek. Seyirci kararı ise henüz netlik kazanmadı. Koronavirüs salgının seyrine göre karar verilecek. Eğer seyircili oynanmasına karar verilirse biletler mayıs ayının sonlarına doğru satışa çıkarılacak. Detayları Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.

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