29 Eylül 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil'den kötü haber
Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku yaşanıyor. Gribal enfeksiyon nedeniyle son antrenmana katılmayan yıldız futbolcunun Yunan ekibiyle oynanacak maçta forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. İşte detaylar...