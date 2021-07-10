Fenerbahçe'ye eski dost! Vedat Muriç geri dönüyor

Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor. Lazio’nun yeni hocası Sarri, takımdan ayrılacak oyuncuları 1 Auğstos’ta açıklayacak. Vedat’a izin çıkarsa kiralanacak. Aksi halde altenatif isimledren biri kadroya katılacak. Vedat Muriç geçen sezon sadece 11 maçta ilk 11'de forma şansı buldu. İşte olası Vedat Muriç transferine ilişkin tüm detaylar...