06 Temmuz 2021, Salı
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Fenerbahçe'nin ilk bombası Fabio Martins! Anlaşma büyük oranda tamam
Fenerbahçe'de bomba transfer gelişmesi... Vitor Pereira’yı teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor... Takımdan ayrılması an meselesi olan Diego Perotti’nin yerine sol açık arayan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşmaya çok yaklaştı. İşte Fenerbahçe'nin olası Fabio Martins transferine ilişkin tüm detaylar...