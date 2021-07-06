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Fenerbahçe'nin ilk bombası Fabio Martins! Anlaşma büyük oranda tamam

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Giriş: 06.07.2021 09:54
Fenerbahçe'de bomba transfer gelişmesi... Vitor Pereira’yı teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor... Takımdan ayrılması an meselesi olan Diego Perotti’nin yerine sol açık arayan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşmaya çok yaklaştı. İşte Fenerbahçe'nin olası Fabio Martins transferine ilişkin tüm detaylar...
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