Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Süper Lig'den teklif! Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet A Spor'da açıkladı

Süper Lig takımlarından Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet A Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" dedi.