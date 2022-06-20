20 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Süper Lig'den teklif! Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet A Spor'da açıkladı
Süper Lig takımlarından Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet A Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" dedi.