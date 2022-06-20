20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Süper Lig'den teklif! Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet A Spor'da açıkladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Süper Lig'den teklif! Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet A Spor'da açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2022 11:24
Süper Lig takımlarından Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet A Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" dedi.
Arda Güler’e Süper Lig’den teklif!
Arda Güler'e Süper Lig'den teklif!
TFF’den yabancı sınırı kararı
TFF'den yabancı sınırı kararı
40 ilden güreşçi ter döküyor
40 ilden güreşçi ter döküyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Gedson göndermesi
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson göndermesi
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
Trabzonspor’dan KAP’a 4 transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan KAP'a 4 transfer açıklaması!
Bruma İstanbul’da! İşte ilk görüntüler...
Bruma İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Avrupa’da rakiplerimiz belli oldu
Avrupa’da rakiplerimiz belli oldu
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln Henrique
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique
Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45’te
Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45'te
Daha Fazla Video Göster