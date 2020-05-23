Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Slimani'den flaş sözler: Başarısız değildim |Video

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde takımın en fazla eleştirilen isimlerinden biri olan Islam Slimani, taraftarların düşündüğü gibi sarı-lacivertli takımda başarısız olmadığını söyledi. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş açıklamalar.

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak beklentilerin çok altında bir performans sergileyerek hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, verdiği bir röportajda Türkiye macerası hakkında konuştu. Çarpıcı ifadeler kullanan Cezayirli oyuncu, Galatasaray forması giyen vatandaşı Feghouli için de açıklamalarda bulundu. İşte Slimani'nin o açıklamaları...