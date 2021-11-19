Fenerbahçeli yıldız Szalai'den Galatasaray derbisi yorumu: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'den Pazar günü oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklamalar geldi. FB TV'ye açıklamada bulunan Szalai, "İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Sabırsızlıkla derbi saatini, maçı bekliyoruz. Bu süreç itibarıyla antrenmanlarımız biraz daha farklı. Çünkü çoğu oyuncu milli takımdaydı. Farklı zamanlarda buraya geldiler. Ben de son iki hafta milli takımdaydım. Salı günü İstanbul'a geldim ve dün de takımla antrenmana çıktım. Bazı takım arkadaşlarımızın toparlanma süreçleri, yolculuklarının uzunluğundan dolayı daha farklı seyrediyor. Şu an itibarıyla çok mutluyum. İyi bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.