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Fenerbahçeli Rambo Okan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı! Gözaltına alındı

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Giriş: 06.02.2021 22:01
Güncelleme:06.02.2021 22:01
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası röportaj vermeye hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinen Fenerbahçe taraftarı "Ne yüzle geldin buraya" diye bağırarak sarı kırmızılı yöneticiye vurmaya çalıştı. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale ederken Rambo Okan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı kırmızılı takım tek golle kazanırken karşılaşmanın ardından şok bir olay yaşandı.

SALDIRIYA UĞRADI

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonu röportaj vermeye hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinen taraftarın saldırısına uğradı.

"NE YÜZLE GELDİN"

Rambo' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, stat çıkışında konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "Ne yüzle geldin, ne yüzle geldin" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

Spor şube ekipleri, taraftarı yaka paça Albayrak'ın yanından uzaklaştırdı.

"BUGÜN BİZ KAZANDIK, YARIN BAŞKASI KAZANIR"

Olayın hemen ardından müsabakayı değerlendiren Albayrak ise "Florya'dan galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık, güzel oynadık, 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bunları büyütmemek lazım." diye konuştu.

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