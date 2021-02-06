Galatasaray Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti!

FENERBAHÇE: 0 - GALATASARAY: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed

Sarı kartlar: Dk. 17 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 28 Sarrachi (Galatasaray)

Gol: Dk. 54. Mostafa Mohamed

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan attığı uzun topla taç çizgisinin yanından hareketlenen Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı. Sarı-lacivertli oyuncunun ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti.

11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

39. dakikada Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Derbinin ilk yarısı 0-0 bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada gelişen sağdan yapılan ortada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Belhanda'da kaldı. Bu futbolcunun pasında Linnes, müsait pozisyondaki Onyekuru'ya topukla pasını aktardı. Onyekuru'nun yakın mesafeden şutunda Altay gole izin vermedi.



54. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Kılınç, ceza sahası önüne gelerek Mostafa Mohamed'e pasını verdi. Mısırlı futbolcu Serdar Aziz'den sıyrılıp yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1



58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Linnes son çizgiye inerek ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.



62. dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Ozan Tufan, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera iyi uzanarak topu kornere tokatladı.



71. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Osayi, Saracchi'den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş Muslera'da kaldı.



72. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

75. dakikada Mesut Özil'in sağdan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ozan Tufan kafayı vurdu. Top filelere gitti ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.



90+3. dakikada Mesut Özil'in soldan kullandığı korner atışında Szalai kafayla arkaya aşırttı. Sinan Gümüş'ün direkt kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.



90+5. dakikada Donk'un hızlı pasında savunma arkasına sarkan Babel topu kontrol edip ardından ceza sahası dışından sert vurdu fakat top üstten dışarı gitti.