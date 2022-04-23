Fenerbahçe'den Rize'de gol şov! Çaykur Rizespor 0- 6 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında ligde büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'a deplasmanda konuk oldu. Sarı lacivertliler Serdar Dursun'un hat trick yaptığı maçta rakibini 6-0 mağlup etti.