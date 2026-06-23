Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı! Alimin ölümü alemin ölümü gibidir

İsmailağa Cemaati lideri, büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri, 93 yaşında ebediyete irtihal etti. Ömrünü İslam’ın tebliğine, Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesine ve on binlerce talebe yetiştirilmesine adayan Mahmut Efendi, vefatıyla tüm İslam alemini yasa boğdu. "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir" düsturuyla bir asra yakın ömür süren müstesna şahsiyet, dualarla ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İşte Türkiye'nin manevi mimarlarından Mahmut Ustaosmanoğlu'nun İslam'a adanmış o vakur hayat hikayesi...