Diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi

Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl aradan sonra güncellendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yürüttüğü çalışmalar sonucunda haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yeni verilerin Türkiye'de deprem riskinin aniden arttığı anlamına gelmediğini belirterek, güncellemenin bilimsel çalışmaların ve gelişen teknolojinin sonucu olduğunu söyledi. Uzmanlar, yeni haritanın afet yönetimi, altyapı yatırımları ve risk analizleri açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.