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Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı

A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, kazayla ilgili son bilgileri aktardı.

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