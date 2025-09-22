22 Eylül 2025, Pazartesi

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 09:04
Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi başladı. A Spor Yorumcusu Cem Kerpiçciler A Haber'de değerlendirdi.
