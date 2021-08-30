30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de golcü transferi gelişmesi! Edinson Cavani için imkanlar seferber edilecek
Fenerbahçe'nin golcü transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani için Fenerbahçe iddiası geldi. Ronaldo'nun yeniden takıma katılmasıyla, ayrılık yoluna giren ünlü golcü için sarı lacivertliler tüm imkanlarını seferber edecek.