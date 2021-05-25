- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Serdar Dursun savaşı! 27 gol attı devleri peşine taktı
Fenerbahçe ve Beşiktaş Serdar Dursun transferi için kapışıyor. Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.