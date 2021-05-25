25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Serdar Dursun savaşı! 27 gol attı devleri peşine taktı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Serdar Dursun savaşı! 27 gol attı devleri peşine taktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2021 09:36
Güncelleme:25.05.2021 09:42
Fenerbahçe ve Beşiktaş Serdar Dursun transferi için kapışıyor. Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı.
Serdar Dursun çılgınlığı
Serdar Dursun çılgınlığı
Çağlar Söyüncü EURO 2020 için iddialı
Çağlar Söyüncü EURO 2020 için iddialı
İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri
İşte Beşiktaş'ın zorlu rakipleri
Lille milli yıldızlar ile şampiyon oldu
Lille milli yıldızlar ile şampiyon oldu
Süper Lig devleri istiyordu! Ayrılığı açıkladı
Süper Lig devleri istiyordu! Ayrılığı açıkladı
Yılmaz sözünü tuttu! Sosyal medyayı sallayan konuşma
Yılmaz sözünü tuttu! Sosyal medyayı sallayan konuşma
Burak Yılmaz'dan Türkiye'ye duygu dolu mesaj
Burak Yılmaz'dan Türkiye'ye duygu dolu mesaj
Burak attı Lille şampiyon oldu! Fransa 'Kral'ı konuşuyor
Burak attı Lille şampiyon oldu! Fransa 'Kral'ı konuşuyor
Taraftarlar Covid-19’u unuttu! Ne maske ne mesafe
Taraftarlar Covid-19’u unuttu! Ne maske ne mesafe
Terim’den Mustafa Cengiz’e yanıt: Kendisine...
Terim’den Mustafa Cengiz’e yanıt: Kendisine...
GOL | Dortmund 3 - 1 Bayer Leverkusen
GOL | Dortmund 3 - 1 Bayer Leverkusen
GOL | Dortmund 3 - 0 Bayer Leverkusen
GOL | Dortmund 3 - 0 Bayer Leverkusen
Daha Fazla Video Göster