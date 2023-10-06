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Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA'nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye'nin yeri...

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Giriş: 06.10.2023 12:50
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin bu haftaki maçları tamamlanırken Galatasaray ve Fenerbahçe rakiplerini mağlup etti. Beşiktaş ise 2-0 geriye düştüğü maçta İsviçre ekibi Lugano'ya evinde 3-2 mağlup oldu. Oynanan bu maçlar sonrası UEFA ülke puanlarında da da değişiklikler yaşandı. İşte Avrupa maçları sonrası oluşan UEFA ülke puanı sıralamasının güncel listesi...
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