Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası liste güncellendi! İşte UEFA'nın yeni ülke puan sıralamasında Türkiye'nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin bu haftaki maçları tamamlanırken Galatasaray ve Fenerbahçe rakiplerini mağlup etti. Beşiktaş ise 2-0 geriye düştüğü maçta İsviçre ekibi Lugano'ya evinde 3-2 mağlup oldu. Oynanan bu maçlar sonrası UEFA ülke puanlarında da da değişiklikler yaşandı. İşte Avrupa maçları sonrası oluşan UEFA ülke puanı sıralamasının güncel listesi...

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