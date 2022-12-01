Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo sözleri: Başarıya ve kupalar kazanmaya aç şekilde oynuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-1 kazandıkları Rayo Vallecano maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz değişikliklerle performansımız yukarıya gitti. Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli” dedi. Diğer yandan Jesus, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için de açıklamalarda bulundu.