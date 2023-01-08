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Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde 396. randevu! Ezeli rekabette üstünlük kimde? İşte istatistikler…

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Giriş: 08.01.2023 10:23
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek. Peki, ezeli rekabette üstünlük kimde? İşte detaylar...
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