23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.02.2020

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası taraftar çileden çıktı! Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1999'dan beri Kadıköy'de ilk kez kazandı.

Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken, Fenerbahçe'de büyük hüsran yaşandı.

ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ
Sarı-lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerine kaybedilen mücadelenin ardından adeta isyan etti. Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kadıköy'de Ali Koç ve Yanal'a istifa çağrısı
Kadıköy'de Ali Koç ve Yanal'a istifa çağrısı
Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak paylaşım!
Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak paylaşım!
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Erman Toroğlu'ndan dev derbi yorumu!
Erman Toroğlu'ndan dev derbi yorumu!
Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy yolunda...
Sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy yolunda...
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti! BJK 2-2 TS özet goller ve önemli anları
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti! BJK 2-2 TS özet goller ve önemli anları
Sörloth'un golünden önce faul var mı? Toroğlu açıkladı
Sörloth'un golünden önce faul var mı? Toroğlu açıkladı
Galatasaray'dan kritik Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım
Galatasaray'dan kritik Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım
Beşiktaş Trabzonspor canlı anlatım izle! | Video
Beşiktaş Trabzonspor canlı anlatım izle! | Video
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi!
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi!
Dört kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
Dört kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
Daha Fazla Video Göster