22 Haziran 2023, Perşembe
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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini resmen açıkladı
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor. Sarı lacivertliler dünyaca ünlü golcü oyuncu Edin Dzeko ile İstanbul'da transfer görüşmelerini tamamlamak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.