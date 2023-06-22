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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini resmen açıkladı

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Giriş: 22.06.2023 09:02
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor. Sarı lacivertliler dünyaca ünlü golcü oyuncu Edin Dzeko ile İstanbul'da transfer görüşmelerini tamamlamak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.
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