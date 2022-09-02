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Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı iddiası sosyal medyayı salladı! Gerçeği A Spor canlı yayınında açıkladı

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Giriş: 02.09.2022 11:37
Güncelleme:02.09.2022 12:24
Transfer çalışmalarını sürdüren ve golcü oyuncu için arayışlarda bulunan Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba bir isim geldi. Sarı lacivertlilerin dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo'yu transfer edeceği haberi sosyal medyayı salladı. Ronaldo ile ilgili gerçeği Gürcan Bilgiç A Spor canlı yayınında açıkladı. Ronaldo haberleri sonrası sarı lacivertlilerin kripto parası ise fırladı.
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