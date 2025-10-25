25 Ekim 2025, Cumartesi

Fenerbahçe Başkanı Saran: Maksimum verimle bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz

Fenerbahçe Başkanı Saran: "Maksimum verimle bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz"

Giriş: 25.10.2025 19:35
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü genel kurul toplantısında, kulübün mali ve idari yapısını güçlendirmek için alınan kararları paylaştı. Saran, futbol takımında maksimum verimi sağlayarak savaşan, birlikte oynayan ve aidiyet duygusunu yeniden kazanan bir Fenerbahçe hedeflediklerini vurguladı. Başkan, kritik deplasman maçları öncesi alınan kararların takımın başarısının zeminini güçlendireceğini belirtti.
