Feghouli'nin kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı |Video

A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır'ın VAR'a giderek pozisyonu izledikten sonra kırmızı kart gösterdiği Galatasaraylı Feghouli için canlı yayında sert konuştu. Toroğlu, "Feghouli denen adam kırmızı kart gördü. Bunlar nasıl profesyonel, bunlara nasıl bu paraları veriyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

Eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Trabzonspor maçının devre arasında A Spor ekranında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Feghouli'yi sert bir şekilde eleştiren Toroğlu, "Feghouli denen adam kırmızı kart gördü. Bunlar nasıl profesyonel, bunlara nasıl bu paraları veriyorlar. Bu oyuncular takımlarını yarı yolda bırakıyorlar. Feghouli'ye çok fazla bir darbe gelmiyor. Feghouli, kendini kurşun yemiş gibi yere atıyor. Sonrasında bir anda canlanıyor iki ayağıyla rakibin göğsüne basıyor. Bu nasıl bir anlayıştır, anlayamadım." ifadelerini kullandı.



