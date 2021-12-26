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FC Zaza Weilburg, Almanya'dan Diyarbakır'a kampa geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2021 14:48
Güncelleme:26.12.2021 14:48
Almanya'da faaliyet gösteren FC Zaza Weilburg, Diyarbakır'da kampa girdi. Çermik21 Spor ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde FC Zaza Weilburg Başkanı Ramazan Yıldız, A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte maç öncesi o.
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