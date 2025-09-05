Fatih Tekke: “İstifa etmem söz konusu değil"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifasının kesinlikle gündemde olmadığını vurgulayarak, tüm zorluklara rağmen yollarına devam edeceklerini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekke, kaptan Uğurcan Çakır’ın ayrılığına ilişkin “Trabzonspor hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapmaz” ifadelerini kullandı. Tekke, sakatlıklar nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini, Nwakaeme’nin uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının da planlarını etkilediğini belirtti. Taraftarın desteğiyle göreve geldiğini hatırlatan Tekke, “İstifa etmem söz konusu değil, ancak taraftar istemezse bir gün sonra dahi bırakabilirim” dedi. Transfer gündemine de değinen genç teknik adam, Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muci ile ilgilendiklerini, görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Kaleci transferinde maddi koşulların zorluk çıkardığını kaydeden Tekke, kiralık bir ismin daha doğru bir tercih olabileceğini söyledi. Fenerbahçe maçı öncesinde Pina’nın sakatlığının sürdüğünü açıklayan Tekke, sol bekte farklı alternatifleri değerlendirdiklerini ifade etti. Yeni transfer Benjamin’in eski bir sakatlığı bulunduğunu ancak toparlanması halinde taraftarı heyecanlandıracağını dile getirdi. Takımın içinde bulunduğu sıkıntılı tabloya rağmen sahiciliğini koruduğunu vurgulayan Tekke, “Her şeyi net konuşuyorum, bu riski ben aldım ve Allah’ın beni utandırmamasını diliyorum” sözleriyle açıklamasını noktaladı.

