EURO 2020'de 2. finalist kim olacak? İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020'de final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalin ilk ayağında İtalya, İspanya'yı penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek, finale yükseldi. Şimdi sıra ikinci finalistin belirlenmesinde. Turnuvanın ikinci yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Danimarka 1992 şampiyonasında Almanya'yı yenerek kupayı kaldırmıştı. Danimarka ikinci kez kupaya ulaşmanın hazırlıklarını yaparken, İngilizler ilk kez kupa için mücadele edecek.