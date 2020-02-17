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17.02.2020
Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sözleri | Video
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe yenerse sürpriz olmaz. Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur, teknik adam gider." ifadelerini kullandı.
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