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17.02.2020

Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sözleri | Video

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe yenerse sürpriz olmaz. Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur, teknik adam gider." ifadelerini kullandı.

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