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Erman Toroğlu Santos'u yerden yere vurdu: Ey teknik direktör, ey yaşlı ihtiyar!

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Giriş: 03.03.2024 22:33
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Zirve yarışını doğrudan ilgilen kritik karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Fernando Santos'u yerden yere vurdu. İşte detaylar...
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