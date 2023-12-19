Erman Toroğlu İstanbulspor - Trabzonspor maçını tatil ettiren pozisyonu yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesine neden olan pozisyonu değerlendirdi.