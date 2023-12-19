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Erman Toroğlu İstanbulspor - Trabzonspor maçını tatil ettiren pozisyonu yorumladı!

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Giriş: 19.12.2023 22:46
Güncelleme:19.12.2023 22:46
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesine neden olan pozisyonu değerlendirdi.
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