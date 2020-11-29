A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 15 sene sonra Beşiktaş'a kaybettiği derbinin en çok tartışılan pozisyonunu yorumladı. Toroğlu pozisyona ilişkin ''Mert Hakan'ın yüzde yüz atılması lazımdı." dedi.