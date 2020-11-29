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Videolar Spor Videoları Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki tartışılan pozisyonu yorumladı: Yüzde yüz atılması lazımdı

Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki tartışılan pozisyonu yorumladı: Yüzde yüz atılması lazımdı

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Giriş: 29.11.2020 23:00
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 15 sene sonra Beşiktaş'a kaybettiği derbinin en çok tartışılan pozisyonunu yorumladı. Toroğlu pozisyona ilişkin ''Mert Hakan'ın yüzde yüz atılması lazımdı." dedi.
Mert Hakan'ın yüzde yüz atılması lazımdı
"Mert Hakan'ın yüzde yüz atılması lazımdı"
Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları! / 29.11.2020
Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları! / 29.11.2020
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